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Минск пообещал Фазелю обеспечить безопасность на ЧМ по хоккею 2021 года

19:30
  • среда
  • 13 января 2021

Белоруссия призвала Латвию не использовать чемпионат для политического давления

Безопасность участников и гостей чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске будет обеспечена в полном объеме. Оргкомитет по проведению ЧМ опубликовал сообщение на сайте Совета министров Белоруссии по итогам встречи с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем.
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"Республика Беларусь готова обеспечить в полном объеме весь комплекс необходимых мероприятий, в том числе организационного, противоэпидемического характера, а также обеспечить безопасность и комфортное пребывание участников и гостей чемпионата с учетом поступивших рекомендаций МФХ", - отмечается в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, Минск призвал Ригу и другие европейские столицы не использовать хоккейное первенство как инструмент политического давления на страну. Подчеркивается, что Белоруссия готова к диалогу как с Латвией - соорганизатором чемпионата - так и с любыми другими странами.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти в Минске и Риге. После беспорядков, вспыхнувших в Белоруссии после президентских выборов, многие европейские столицы заявили о необходимости перенести соревнования из Минска. Однако в федерации хоккея эту инициативу не поддержали.

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