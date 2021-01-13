Собянин вручил премии журналистам Москвы

Среди лауреатов - корреспондент "ТВ Центра" Дмитрий Гусев

В среду мэр столицы Сергей Собянин вручил премии города Москвы за 2020 год в области журналистики. Мероприятие приурочено ко Дню российской печати.

Премии присуждаются за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, которые поднимают важные проблемы социально-экономической и культурной жизни города.

В этом году премий удостоились более 20 человек. Среди лауреатов - специальный корреспондент телеканала "ТВ Центр" Дмитрий Гусев (за освещение социально значимых проектов и актуальных событий Москвы).

Также в числе награжденных - директор дирекции информационных программ АО "Первый канал" Кирилл Клейменов и заместитель главного редактора "Аргументы и Факты" Дарья Буравчикова.

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