ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин вручил премии журналистам Москвы

19:37
  • среда
  • 13 января 2021

Среди лауреатов - корреспондент "ТВ Центра" Дмитрий Гусев

В среду мэр столицы Сергей Собянин вручил премии города Москвы за 2020 год в области журналистики. Мероприятие приурочено ко Дню российской печати.

Премии присуждаются за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, которые поднимают важные проблемы социально-экономической и культурной жизни города.

В этом году премий удостоились более 20 человек. Среди лауреатов - специальный корреспондент телеканала "ТВ Центр" Дмитрий Гусев (за освещение социально значимых проектов и актуальных событий Москвы).

Также в числе награжденных - директор дирекции информационных программ АО "Первый канал" Кирилл Клейменов и заместитель главного редактора "Аргументы и Факты" Дарья Буравчикова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сергей Собянин вручил премии журналистам Москвы. Среди лауреатов - корреспондент "ТВ Центра" Дмитрий Гусев
Сергей Собянин вручил премии журналистам Москвы. Среди лауреатов - корреспондент "ТВ Центра" Дмитрий Гусев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.