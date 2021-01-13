Бразилия начала вакцинацию населения российским препаратом "Спутник V"

РФПИ поставит в южноамериканскую страну 10 миллионов доз за три месяца

Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica приступила к производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций договорился с фирмой о поставке в южноамериканскую страну 10 миллионов доз препарата, сообщили разработчики медикамента в Twitter.

"РФПИ поставит в Бразилию 10 млн доз вакцины "Спутник V" в первом квартале 2021 года. Первые поставки начнутся уже в январе", - отмечается в сообщении. Фонд и Uniao Quimica смогут поставить в Бразилию в 2021 году 150 миллионов доз вакцины, приводит пресс-служба слова гендиректора организации Кирилла Дмитриева.

Как стало известно, первые 20 бразильцев, работающих в посольстве в России, уже проходят вакцинацию "Спутником V". Также сообщается, что РФПИ и бразильская Uniao Quimica предложат всем странам БРИКС создать рабочую группу по борьбе с COVID-19.

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