Импичмент Трампу прошел процедурное голосование

Нижняя палата Конгресса США утвердила правила и приступила к дебатам по резолюции об импичменте

В среду в Палате представителей США идут дебаты по резолюции об импичменте Дональду Трампу. Для принятия документа достаточно простого большинства голосов. Далее слово за Сенатом, решение которого обжалованию не подлежит. Демократы, обвиняя действующего хозяина Белого дома в подстрекательстве к мятежу, пытаются лишить его полномочий всего за неделю до инаугурации избранного президента Джо Байдена. Она пройдёт 20 января. Для поддержания порядка до и во время церемонии в Вашингтон ввели Национальную гвардию.

Прения по резолюции об импичменте длятся в Нижней палате Конгресса уже несколько часов. Республиканцы призывают к благоразумию. Но демократов не остановить. Нанести последний удар по Трампу - такая заветная и, кажется, вполне достижимая цель. После штурма Конгресса сторонниками президента его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Если подготовленную демократами резолюцию поддержат, на любых политических амбициях всё еще хозяина Белого дома можно будет ставить жирный крест. Но пока Трамп продолжает исполнять обязанности. Прилетел в Техас. Где проинспектировал строительство стены на границе с Мексикой, стоившей американским налогоплательщикам 15 миллиардов долларов. И впервые поговорил с прессой - о штурме Конгресса и вероятном импичменте.

"Мы верим в уважение американской истории и традиций, а не в то, чтобы их разрушать. Мы верим в верховенство закона, а не в беспорядки. Мы - нация законов. Пришло время исцеления страны", - сказал Трамп.

А чтобы сам президент не успел "исцелить" покалеченную событиями 6 января репутацию, в атаку на Трампа с новыми силами бросились сочувствующие демократам медиа. Жесткая цензура в интернет-пространстве. Вслед за "Твиттером", "Инстаграмом" и "Фейсбуком" аккаунт Трампа заблокировал сервис YouTube.

Теперь статью о свободе слова в открытую нарушают и на телевидении. Это трансляция телеканала MSNBC. Трампа спрашивают о его обращении к сторонникам с призывом пойти на митинг к Конгрессу. Но его ответ ведущую не устраивает.

- Я посмотрел и почитал комментарии. Люди думают, что я говорил уместные вещи. Вы посмотрите, что говорили другие высокопоставленные политики о погромах в Портленде и Сиэтле.

- Так, мы заканчиваем трансляцию, потому что президент отклоняется от правды, как он это часто делает.

А главный редактор американского "Форбс" идет еще дальше. Предлагая распространить травлю на сотрудников администрации Трампа. И всех, кто решится иметь с ними дело. Все это только увеличивает напряжение в и без того разделенном обществе.

И ведь еще неизвестно, как затея с импичментом обернется для самих демократов. Даже если нижняя палата Конгресса поспешно одобрит резолюцию об отставке Трампа, верхняя сможет приступить к рассмотрению документа только 19 января. Но сторонники Байдена, чья инаугурация состоится 20-го, явно не хотят портить такой день. Поэтому голосование в Сенате, вероятно, отложат на весну. Тем самым растянув процедуру уже бессмысленного импичмента на долгие месяцы.

Видимо, сотням бойцов Нацгвардии, расквартировавшимся в здании Капитолия, придется там задержаться надолго.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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