Собянин вручил премии Москвы в области журналистики

Среди награжденных - корреспондент "ТВ Центра"

Сергей Собянин в среду поздравил журналистов Москвы с Днем российской печати. Глава города отметил, как важна достоверная и оперативная информация о происходящем в городе и стране.

Особенно это ощущается в трудные дни борьбы с пандемией, когда репортеры рассказывают о героизме врачей, порой рискуя своим здоровьем. Сегодня мэр вручил премии столичного правительства в области журналистики. Церемония состоялась в историческом Белом зале столичной мэрии.

Среди награжденных - корреспондент "ТВ Центра" Дмитрий Гусев. Лауреатами премии стали также сотрудники агентства "Москва-медиа", "Российской газеты", "Московского комсомольца", "Комсомольской правды" и других изданий. От имени москвичей мэр поблагодарил награжденных за самоотверженный труд.

"Отдельное спасибо в вашем лице всему журналистскому корпусу Москвы. Мы говорим, что группами риска являются врачи, учителя, работники транспорта, которые каждый день общаются с множеством людей. Но журналисты, чтобы написать, чтобы получить полноценный репортаж, чтобы организовать работу у себя в коллективе, они каждый день на работе, каждый день с людьми, каждый день на передовой. Огромное спасибо, вы выстояли в этой трудной борьбе, я считаю, что на самом деле это героический труд в это время без всяких кавычек. Поздравляю с профессиональным праздником и поздравляю с заслуженными наградами", - заявил Собянин.

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