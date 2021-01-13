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Москвичам рассказали, когда отступит "русская зима"

20:34
  • среда
  • 13 января 2021

Скорого потепления ждать не стоит

Морозы и сугробы не уйдут из Москвы как минимум до конца января. В 20-х числах возможно небольшое потепление, но оно снова сменится холодом. С 15 января в столице ожидается ультраполярное вторжение. Своего пика морозы достигнут в ночь на воскресенье – температура опустится до минус 25-30 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"То есть погода у нас веселая как на вторую половину недели, так и на вторую половину января. В первой половине января было плюс 2 градуса выше нормы, вторая половина будет достаточно морозная… Это будет русский январь с русской зимой, с сугробами и морозами", - прогнозирует Тишковец.

Метеоролог подчеркнул, что погода будет "волнообразной", но сохранится настоящая "русская зима". Настоящего потепления раньше конца месяца ожидать не стоит, передает РИА Новости.

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