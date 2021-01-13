"Британский" штамм коронавируса оказался особо опасным для детей

Зараженным грозят серьезные повреждения

Британская разновидность коронавируса, как выяснилось, опасна для детей. Врачи отмечают, что заразившиеся малолетние пациенты могут получить повреждения нервной системы, и прежде всего - головного мозга.

"Так что теперь и дети оказались подвержены этому очень нехорошему вирусу", -заявила в интервью радио Sputnik врач отдела возраст-ассоциированных заболеваний клиники МГУ Зухра Павлова.

Мнение о том, что детям коронавирус не грозит, врач назвала ошибочным. По словам Павловой, заражение мутировавшим вирусом может привести как к психогенным последствиям, так и к проблемам с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой. Ранее и британские медики заявляли, что новая мутация коронавируса более заразна для детей и подростков.

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