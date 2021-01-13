ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Британский" штамм коронавируса оказался особо опасным для детей

20:54
  • среда
  • 13 января 2021

Зараженным грозят серьезные повреждения

Британская разновидность коронавируса, как выяснилось, опасна для детей. Врачи отмечают, что заразившиеся малолетние пациенты могут получить повреждения нервной системы, и прежде всего - головного мозга.
Дети в полтора раза чаще взрослых заражают COVID-19 членов семьи

"Так что теперь и дети оказались подвержены этому очень нехорошему вирусу", -заявила в интервью радио Sputnik врач отдела возраст-ассоциированных заболеваний клиники МГУ Зухра Павлова.

Мнение о том, что детям коронавирус не грозит, врач назвала ошибочным. По словам Павловой, заражение мутировавшим вирусом может привести как к психогенным последствиям, так и к проблемам с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой. Ранее и британские медики заявляли, что новая мутация коронавируса более заразна для детей и подростков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.