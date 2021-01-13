Безопасность Байдена во время инаугурации обеспечат 20 тысяч нацгвардейцев

При этом глава полиции Вашингтона очень озабочен

В день инаугурации Джозефа Байдена в столице Соединенных Штатов будут находиться 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии. Они обеспечат безопасность мероприятия и самого избранного президента. При этом глава вашингтонской полиции Роберт Конти все равно очень озабочен.

"У меня были и остаются озабоченности. В контексте нашего реагирования мы рассматриваем это серьезно. Мы призываем граждан не приезжать в Вашингтон, это большая угроза безопасности", - заявил Конти, стражи порядка "работают над минимизацией этой угрозы".

По словам начальника полиции, инаугурация - специальное мероприятие, касающееся национальной безопасности. В связи с этим окончательные цифры о количестве военнослужащих Нацгвардии на церемонии будут предоставлены Секретной службой США.

6 января Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома, после чего тТолпа двинулась к зданию Конгресса. Капитолий захватили, во время бесспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку, напоминает ТАСС.

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