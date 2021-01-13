Появилось видео затопленного Измира

Под водой оказались дороги турецкого города

На крупнейший город западной части Турции Измир обрушились проливные дожди с грозами и градом. Синоптики заранее предупреждали о надвигающихся осадках, однако настолько мощного удара стихии никто не ожидал, передает "ТВ Центр".

За несколько часов улицы и дороги Измира оказались полностью затоплены. Площади превратились в озёра. Под водой скрылись автомобили, стремительными потоками уносило мусорные контейнеры и уличные конструкции.

Наводнение едва не стало причиной гибели одной из местных жительниц. Мощным течением её сбило с ног и чуть не унесло под колёса многотонного грузовика. Спасли женщину очевидцы. Они прибежали на её крики и смогли вовремя остановить машину.

Городские власти работают над устранением последствий разгула стихии и призывают туристов временно воздержаться от посещения Измира.

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