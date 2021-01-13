ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео затопленного Измира

22:29
  • среда
  • 13 января 2021

Под водой оказались дороги турецкого города

На крупнейший город западной части Турции Измир обрушились проливные дожди с грозами и градом. Синоптики заранее предупреждали о надвигающихся осадках, однако настолько мощного удара стихии никто не ожидал, передает "ТВ Центр".

За несколько часов улицы и дороги Измира оказались полностью затоплены. Площади превратились в озёра. Под водой скрылись автомобили, стремительными потоками уносило мусорные контейнеры и уличные конструкции.

Наводнение едва не стало причиной гибели одной из местных жительниц. Мощным течением её сбило с ног и чуть не унесло под колёса многотонного грузовика. Спасли женщину очевидцы. Они прибежали на её крики и смогли вовремя остановить машину.

Городские власти работают над устранением последствий разгула стихии и призывают туристов временно воздержаться от посещения Измира.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Наводнение в Турции
Наводнение в Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.