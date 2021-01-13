В Буйнакске обеззараживают водопровод после массового отравления детей

Более 50 детей до сих пор в больнице

В дагестанском Буйнакске обеззараживают городские водопроводные сети. Такие меры предприняты после массового отравления детей причиной которого, по предварительным данным, стала загрязненная питьевая вода.

"По предварительным данным, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства. По предписанию Роспотребнадзора уже проводится гиперхлорирование водопроводных сетей в городе", - сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ведомства по региону.

Днем ранее в больницу Буйнакска стали поступать дети с признаками отравления. К концу дня число таких пациентов достигло 61. Всего к врачам обратился 71 человек. По данным минздрава Дагестана, к вечеру 13 января в больнице находится на лечении 61 пациент с симптомами острой кишечной инфекции, в их числе 51 ребенок.

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