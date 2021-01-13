ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Буйнакске обеззараживают водопровод после массового отравления детей

22:00
  • среда
  • 13 января 2021

Более 50 детей до сих пор в больнице

В дагестанском Буйнакске обеззараживают городские водопроводные сети. Такие меры предприняты после массового отравления детей причиной которого, по предварительным данным, стала загрязненная питьевая вода.
Установлена причина массового отравления детей в Дагестане

"По предварительным данным, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства. По предписанию Роспотребнадзора уже проводится гиперхлорирование водопроводных сетей в городе", - сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ведомства по региону.

Днем ранее в больницу Буйнакска стали поступать дети с признаками отравления. К концу дня число таких пациентов достигло 61. Всего к врачам обратился 71 человек. По данным минздрава Дагестана, к вечеру 13 января в больнице находится на лечении 61 пациент с симптомами острой кишечной инфекции, в их числе 51 ребенок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Массовое отравление детей в Дагестане
Массовое отравление детей в Дагестане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.