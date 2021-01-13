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Части Национальной гвардии США впервые за 200 лет разместились в Капитолии

22:25
  • среда
  • 13 января 2021

Такого не было со времен Гражданской войны

Здание на Капитолийском холме в Вашингтоне стало похожим на военный лагерь. Впервые за 200 лет – со времен Гражданской войны в США – здесь разместились военнослужащие Национальной гвардии. В соцсетях распространяют фотографии десятков бойцов, спящих вповалку прямо на ступенях, в коридорах Капитолия и в зале соединенного с ним туристического центра, пишет The Washington Post.
Безопасность Байдена во время инаугурации обеспечат 20 тысяч нацгвардейцев

Глава полиции Вашингтона ранее заявил, что для обеспечения безопасности во время инаугурации избранного президента Джозефа Байдена в Вашингтон прибудут 20 тысяч бойцов Нацгвардии.

Тем не менее, стражи порядка признали, что очень озабочены. 6 января толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к беспорядкам, конгресс рассматривает резолюцию об импичменте.

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Военнослужащие в здании Капитолия в Вашингтоне
Военнослужащие в здании Капитолия в Вашингтоне
Военнослужащий у здания Капитолия в Вашингтоне
Военнослужащий у здания Капитолия в Вашингтоне
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