Части Национальной гвардии США впервые за 200 лет разместились в Капитолии

Такого не было со времен Гражданской войны

Здание на Капитолийском холме в Вашингтоне стало похожим на военный лагерь. Впервые за 200 лет – со времен Гражданской войны в США – здесь разместились военнослужащие Национальной гвардии. В соцсетях распространяют фотографии десятков бойцов, спящих вповалку прямо на ступенях, в коридорах Капитолия и в зале соединенного с ним туристического центра, пишет The Washington Post.

Глава полиции Вашингтона ранее заявил, что для обеспечения безопасности во время инаугурации избранного президента Джозефа Байдена в Вашингтон прибудут 20 тысяч бойцов Нацгвардии.

Тем не менее, стражи порядка признали, что очень озабочены. 6 января толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к беспорядкам, конгресс рассматривает резолюцию об импичменте.

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