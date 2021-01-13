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Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Хабаровске

22:28
  • среда
  • 13 января 2021

Причина возгорания устанавливается

В многоквартирном доме в Хабаровске в среду произошло крупное возгорание. В результате пожара погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого главка МЧС России.

"Интерфакс" уточняет, что среди погибших - двое детей. Причина инцидента в настоящий момент устанавливается.

Накануне крупный пожар произошел в Екатеринбурге. Там жертвами возгорания в жилом доме стали восемь человек, в том числе ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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