Трамп выступил с обращением к нации после вынесенного ему импичмента

Он вновь осудил беспорядки, случившиеся в Вашингтоне на прошлой неделе

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов 13 января проголосовала за импичмент действующего президента страны Дональда Трампа. В поддержку документа высказались 232 законодателя, против - 197, передает ТАСС.

Через несколько часов после этого пресс-служба Белого дома обнародовала видеообращение главы государства. Тот заявил, что осуждает насилие, вспыхнувшее в Вашингтоне на прошлой неделе во время утверждения итогов выборов. По словам Трампа, вандализму нет места в Штатах, где процветать должны "верховенство права" и "священные традиции".

"Никто из моих настоящих сторонников никогда не поддерживал политическое насилие, не выражал неуважение к стражам правопорядка или нашему великому флагу, никто не угрожал или не нападал на граждан США", - подчеркнул президент.

Он также пообещал, что все, кто участвовал в беспорядках, предстанут перед законом. Кроме того, Трамп поблагодарил тех американцев, кто ответил на вызов "спокойствием и сдержанностью". Тема импичмента в обращении Трампа не затрагивалась.

Уточняется, что теперь дело об импичменте должно быть передано в верхнюю палату Конгресса США. Как заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, вердикт вряд ли будет вынесен до истечения срока президентских полномочий Трампа - это произойдет 20 января.

3 ноября в США состоялись президентские выборы. Коллегия выборщиков подтвердила победу кандидата от демократов Джо Байдена. Трамп не раз заявлял, что не согласен с результатами голосования. 6 января сторонники действующего президента ворвались в здание Конгресса. Полиция в ответ применила силу. В результате беспорядков погибли пять человек.

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