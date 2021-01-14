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ВОЗ допустила более тяжелый второй год пандемии

07:49
  • четверг
  • 14 января 2021

Передача вируса ускорилась, считают в организации

Как заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе трансляции в Twitter, второй год пандемии коронавирусной инфекции имеет все шансы оказаться даже более тяжелым, чем первый.

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"Мы вступаем во второй год, он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем", - заметил представитель ВОЗ, уточнив, что сейчас передача вируса от человека к человеку ускорилась, так как усилилось "социальное смешение", а в Европе и Северной Америке наблюдался "идеальный сезонный шторм".

Ранее ВОЗ объявила, что недельная заболеваемость коронавирусом показала рекордный прирост с начала пандемии - плюс 5 миллионов. Всего, по данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире заболели 90,33 миллиона человек, 1,95 миллиона скончались.

В минувший вторник главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан отметила, что ожидать появления коллективного иммунитета к коронавирусу в 2021 году не стоит. При этом она указала на "невероятный прогресс" в разработке вакцин, о чем еще год назад можно было только мечтать. Генеральный директор организации Тедрос Аданом же призвал правительства и гражданское общество во всех странах мира добиваться "справедливой вакцинации".

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