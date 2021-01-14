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Власти намерены усилить контроль за рынком арендного жилья

08:04
  • четверг
  • 14 января 2021

В этом должна помочь цифровизация

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России готовит законопроект, по которому в стране могут быть сформированы условия для создания полноценного рынка частного наемного жилья, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на документы правительства страны.

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Как уточняется в публикации, направлен законопроект в том числе на защиту прав арендодателей и арендаторов - рынок должен стать более прозрачным. В Государственную думу его планируют внести до конца 2021 года.

Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин пояснил, что мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в паспорт федерального проекта "Жилье". Среди основных планов - запуск информационной системы учета договоров найма. Цифровизация, подчеркнул замминистра, упростит процессы уплаты налогов и отчасти выведет аренду из серой зоны.

В середине декабря прошлого года Минстрой подсчитал, что Россию в 2021-м ждет рост цен на жилье. Так, средняя стоимость квадратного метра в первом полугодии 2021-го составит 49173 рубля, что на 1,1% больше, чем стоимость жилья во втором полугодии 2020-го. Больше всего жилая недвижимость, по оценке ведомства, вырастет в цене в Москве, Амурской и Сахалинской областях, в Приморском и Хабаровском краях.

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