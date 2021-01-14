Россельхознадзор опроверг информацию о штрафах за выращивание картошки

В ведомстве отметили, что не выдвигали подобных инициатив

Картошку с дачных грядок могут обложить штрафами. Огородников на приусадебных участках ударят рублём? "Новые известия" изучили Административный кодекс и объявили – для посадки теперь можно использовать только купленные в спецмагазинах семена и клубни.

"Законопослушность граждан будет обеспечиваться штрафами. Если они нарушат Кодекс и посадят несертифицированную картошку на продажу, то заплатят 500 рублей", - пишет издание.

По интернету тревожная новость разлетелась молниеносно. И реакция была соответствующая:

- Я сам себе Кулибин, выращиваю из своего лучшего посевного селекционного материала.

Картошка для нас - сакральный корнеплод, символ изобилия и сытости. На ней многие в лихие 90-е продержались. Картошка и в песнях воспета, и в кинолентах среди героев.

Для дачников-картофелеводов, истинных энтузиастов, одни названия сортов звучат как музыка: Аврора и Любава, Минерва и Синеглазка, Колобок и Королева. Изысканный голландский сорт Дофине, 200 килограммов с сотки. А кому посытнее да побольше, наша Вятка подойдет – тут с одной сотки при должном умении почти 5 центнеров картошки можно собрать. И сажать предпочитают не купленные где-то семена, а использовать свой посадочный материал, в который всю душу вложили.

Кто не забыл советские времена. На картошку отправляли оторванных от земли студентов и сотрудников научных институтов. Это же целое сентиментальное путешествие.

Не просто еда какая-то, а символ коллективного труда и единения на грядках и за столом, и тут штрафы. Но ясность внёс Россельхознадзор: "В связи с появившейся в СМИ информацией, согласно которой граждане не могут выращивать на своих участках картофель, используя посевной материал из своих запасов, Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив служба не выдвигала".

Так что сажайте картошку, не опасаясь штрафов, а читая тревожные сообщение, помните - в действительности всё не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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