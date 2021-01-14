"Трамп - протофашистский лидер": эксперт назвала причину радикализации США

Происходящее в Америке Вероника Крашенинникова связала с деятельностью Дональда Трампа на посту президента

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили политический кризис в США. В чём причины столь острого конфликта, в центре которого оказался Дональд Трамп? Есть ли основания говорить о том, что демократия в США переживает системный кризис? Правы ли те, кто считает, что Америка стоит на пороге "цветной революции"? И почему вашингтонский истеблишмент упрямо пытается объяснить происходящее неким вмешательством извне? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила советник главы международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Образ дикаря в звериной шкуре и с рогами на месте спикера Сената – вот это та Великая Америка, которой Дональд Трамп добился. На самом деле это процессы радикализации и фашизации Америки. И Трамп – это протофашистский лидер", - сказала эксперт.

Полный комментарий Крашенинниковой смотрите в видео.

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