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Зауралье сковали 40-градусные морозы, а Москву накрыл снегопад

08:44
  • четверг
  • 14 января 2021

Трескучие морозы надвигаются на столицу

Урал и Сибирь сковали 40-градусные морозы. В Челябинске, Магнитогорске, Тюмени отменили занятия в школах. Из-за холодов остались дома и ученики в Удмуртии. Сильные снегопады осложняют ситуацию на дорогах. Всего за несколько дней в Челябинской области выпала месячная норма осадков. В Чебаркуле для патрулирования автотрасс и помощи автомобилистам привлекли экипажи военной автоинспекции.

Спасатели на дорогах разворачивают пункты обогрева. В них для водителей организовано питание и горячий чай, есть аптечка и зарядные устройства. На территории Ульяновской области сейчас действует 57 стационарных и мобильных пунктов. Для мониторинга ситуации на дорогах спасатели используют беспилотники.

Более 200 единиц техники выведено на уборку автомобильных трасс в Воронежской области. В Волгограде снегопад сопровождается ещё и ледяным дождём. На дорогах - очень скользко. До улучшения погодных условий отменили все междугородные автобусные маршруты. На трассе Сызрань – Саратов застряли большегрузы, движение практически полностью остановлено.

Жёлтый уровень погодной опасности действует и в столичном регионе. Этой ночью Москву замело. Температура - ниже климатической нормы. Коммунальщики готовятся к сильным морозам в предстоящие выходные.

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