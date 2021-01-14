Российские военные медики провели учения в Сирии

Тренировка прошла в пункте базирования Хмеймим

Российские военные медики в Сирии провели учения по эвакуации раненых на вертолёте. Тренировка прошла в пункте базирования наших войск в Хмеймим, передает "ТВ Центр".

По сценарию, из горного посёлка в больницу необходимо доставить военнослужащего с острым приступом аппендицита. С помощью аэромобильного модуля прямо в полёте на мониторах врачи могут отслеживать состояние здоровья больного. В их распоряжении также аппараты ИВЛ, системы показателей давления, пульса и других жизненно-важных органов. Такой вертолёт позволяет произвести быструю эвакуацию раненого и спасти ему жизнь.

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