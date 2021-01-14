ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как отличить кашель при COVID-19 от кашля курильщика

08:45
  • четверг
  • 14 января 2021

Кашель - один из главных симптомов болезни

Одним из основных симптомов коронавируса является кашель, который похож на кашель курильщика. В чем кроются отличия, рассказал врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

ВОЗ допустила более тяжелый второй год пандемии
"Британский" штамм коронавируса оказался особо опасным для детей

По его словам, у курильщиков сильные приступы кашля бывают лишь по утрам, тогда как у заболевших коронавирусной инфекцией такой временной привязки нет – кашель может начаться в любой момент.

"При ковиде появляется надсадный сухой кашель, когда человек откашляться не может. Такой же кашель может быть у курильщика, который вынужден утром с трудом откашливаться. Правда, кашель курильщика только утром, а кашель при ковиде идет в течение всего дня", - объяснил Карабиненко.

Он отметил, что при COVID-19 кашель чаще всего бывает сухой, с тяжелым дыханием и изменением голоса. Однако нельзя ставить диагноз, опираясь лишь на эти признаки, передает РИА Новости.

"В словах передать звуковые нотки этого кашля достаточно сложно. Все надо проверять. Если человек кашляет тяжело, то это еще не обязательно сразу ковид. Наличие этого заболевания надо подтвердить лабораторно, а не наличием кашля", - подчеркнул пульмонолог.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Кашель
Кашель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.