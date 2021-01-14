Как отличить кашель при COVID-19 от кашля курильщика

Кашель - один из главных симптомов болезни

Одним из основных симптомов коронавируса является кашель, который похож на кашель курильщика. В чем кроются отличия, рассказал врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

По его словам, у курильщиков сильные приступы кашля бывают лишь по утрам, тогда как у заболевших коронавирусной инфекцией такой временной привязки нет – кашель может начаться в любой момент.

"При ковиде появляется надсадный сухой кашель, когда человек откашляться не может. Такой же кашель может быть у курильщика, который вынужден утром с трудом откашливаться. Правда, кашель курильщика только утром, а кашель при ковиде идет в течение всего дня", - объяснил Карабиненко.

Он отметил, что при COVID-19 кашель чаще всего бывает сухой, с тяжелым дыханием и изменением голоса. Однако нельзя ставить диагноз, опираясь лишь на эти признаки, передает РИА Новости.

"В словах передать звуковые нотки этого кашля достаточно сложно. Все надо проверять. Если человек кашляет тяжело, то это еще не обязательно сразу ковид. Наличие этого заболевания надо подтвердить лабораторно, а не наличием кашля", - подчеркнул пульмонолог.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"