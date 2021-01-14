В Китае зафиксирована первая за восемь месяцев смерть от COVID-19

В стране действовали жесткие ограничения

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла сегодня в китайский город Ухань, в котором, как предполагается, и началась пандемия COVID-19. Специалисты будут выяснять причины появления коронавируса, передает "ТВ Центр".

В КНР всё это время были самые жёсткие профилактические ограничения. Это помогло остановить инфекцию, и вот сегодня многих встревожила новость — впервые за восемь месяцев там умер пациент с коронавирусом от осложнений в больнице.

Тем временем, всё новые страны проявляют интерес к российской вакцине "Спутник V". Власти Чили обратились в институт Гамалеи с просьбой начать обмен информацией о препарате. Об этом сообщили в нашем посольстве. Накануне стартовала вакцинация в Бразилии. В эту страну поставят 150 млн доз "Спутника". Российскую вакцину в среду зарегистрировала Венесуэла, а ранее - Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина и Белоруссия.



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