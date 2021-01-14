ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гордума Якутска приняла отставку мэра

08:34
  • четверг
  • 14 января 2021

Исполняющим обязанности главы города назначен Евгений Григорьев

Якутская городская дума приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевой и назначила исполняющим обязанности главы города Евгения Григорьева, который ранее занимал пост первого заммэра.

Премьер-министр Эстонии заявил об уходе в отставку
Сайт Госдепа "уволил" Трампа раньше срока

"Хочу пожелать Евгению Николаевичу успешной работы и плодотворного сотрудничества с депутатским корпусом Якутской городской думы во благо развития и процветания родного города", - отметил председатель гордумы Альберт Семенов, которого цитирует ТАСС.

Проект решения поддержали 17 депутатов, против высказались шестеро, один воздержался.

О досрочной отставке Авксентьева объявила 11 января. По ее словам, из-за "стресса и тревоги за город" у нее ухудшилось состояние здоровья, в связи с чем возникла необходимость операций. Своей команде экс-мэр оставила задачу "максимально сплотиться" вокруг Григорьева.

Авксентьева стала первой женщиной-мэром Якутска 9 сентября 2018 года. Она победила на выборах от Партии возрождения России, набрав почти 40% голосов и опередив восьмерых соперников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сардана Авксентьева
Сардана Авксентьева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.