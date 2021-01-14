Гордума Якутска приняла отставку мэра

Исполняющим обязанности главы города назначен Евгений Григорьев

Якутская городская дума приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевой и назначила исполняющим обязанности главы города Евгения Григорьева, который ранее занимал пост первого заммэра.

"Хочу пожелать Евгению Николаевичу успешной работы и плодотворного сотрудничества с депутатским корпусом Якутской городской думы во благо развития и процветания родного города", - отметил председатель гордумы Альберт Семенов, которого цитирует ТАСС.

Проект решения поддержали 17 депутатов, против высказались шестеро, один воздержался.

О досрочной отставке Авксентьева объявила 11 января. По ее словам, из-за "стресса и тревоги за город" у нее ухудшилось состояние здоровья, в связи с чем возникла необходимость операций. Своей команде экс-мэр оставила задачу "максимально сплотиться" вокруг Григорьева.

Авксентьева стала первой женщиной-мэром Якутска 9 сентября 2018 года. Она победила на выборах от Партии возрождения России, набрав почти 40% голосов и опередив восьмерых соперников.

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