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Вице-премьер назвал число путешествовавших по стране в праздники россиян

08:36
  • четверг
  • 14 января 2021

Загрузка загородных отелей составила 70-90%

По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, которого цитирует ТАСС, в новогодние праздники путешествовать по стране отправились 10 миллионов ее жителей.

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"При этом россияне выбирали в основном активный отдых на природе или оздоровительный туризм вместо традиционных экскурсий по городам", - добавил заместитель председателя правительства.

Он также отметил, что позитивная динамика связана с усталостью граждан от ограничительных мероприятий, так что те, очевидно, решили провести выходные активно и с пользой для здоровья.

Уточняется, что доля российских туристов на горнолыжных курортах страны составила 23% против 8% годом ранее, загрузка загородных отелей по России оказалась на уровне в 70-90%. Самыми популярными направлениями стали Черноморское побережье, горные кластеры Красной поляны и Северного Кавказа, а также курорты Алтая, Хибин и Сахалина плюс маршруты Татарстана и Калининградской области.

Ранее эксперты назвали самые дорогие туры по России за 2020 год. Лидером рейтинга оказалась поездка на Сахалин стоимостью 10 114 000 рублей. Приобрела тур семья из семи человек. На втором месте расположился тур трех туристов из Хабаровска в Сочи в августе на десять дней за 6 603 000 рублей, на третьем - поездка туда же в Сочи за 3 500 000 рублей для бабушки с двумя внуками.

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