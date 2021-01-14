Кому не стоит окунаться в прорубь на Крещение

Ледяная вода может серьезно навредить здоровью

Крещенская традиция окунания в купель подходит не для всех – у некоторых людей ледяная вода может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, предупредили врачи.

Особенно опасны крещенские купания могут стать для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также для тех, у кого имеются хронические болезни.

"Купание категорически противопоказано тем людям, которые перенесли инфаркт, инсульт, тем, у кого сосуды компрометированы и так, часто это отягчается атеросклерозом, когда проходимость сосудов меньше 20%. Этим людям купание опасно", - заявила терапевт Людмила Лапа.

Также погружения в ледяную купель опасны тем, кто наблюдает у себя признаки простуды, отметила она. "В случае их наличия не нужно стараться оздоровиться, оздоровления не получится, а будет только с точностью наоборот", - сказала Лапа. По ее словам, крещенские купания – это ритуал духовного очищения, а потому закаливания от него ожидать не следует.

Врач Евгений Тимаков добавил, что во время погружения могут произойти резкие спазмы сосудов, которые грозят головокружением, резкими прыжками давления. Он посоветовал приверженцам традиции, особенно пожилым, не ходить окунаться в одиночку, а для купаний выбирать многолюдные места, в которых дежурит скорая помощь, передает ТАСС.

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