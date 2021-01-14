Россияне рассказали, какую музыку слушают в машине

Рок оказался не очень популярен

Самым популярным музыкальным жанром среди российских автолюбителей оказался поп, на втором месте - рэп, на третьем - электроника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное исследование компании "СберАвто" и стримингового аудиосервиса "СберЗвук".

Так, во время выезда на природу в российских авто чаще прочего звучат Jah Khalib, Гуф и Иван Дорн. При поездках с друзьями в основном играют Bastard!, Элджей, Моргенштерн, Хлеб и Cream Soda.

Как показал опрос, регулярно включают музыку в машине 89% респондентов. 3% предпочитают водить в тишине, еще 3% водителей включают музыку только во время поездок на дальние расстояния. 5% россиян вместо музыки слушают аудиокниги и подкасты.

Ранее ВЦИОМ выяснил у россиян, чего они боятся больше всего. Лидером рейтинга стал страх социальной несправедливости. Почти так же жителей страны пугает снижение доходов и дороговизна привычных товаров.

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