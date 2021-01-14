Эксперт сделал прогноз для российской экономики на 2021 год

Коронавирус сильно сказался на благосостоянии страны

Российская экономика за прошедший год снизила свои показатели на 3,8%, однако в новом году начнется восстановительный рост, заявил эксперт Сергей Тищенко.

"Если в третьем квартале 2020 года российская экономика относительно быстро восстанавливалась после весеннего шока вслед за улучшениями в мировой экономике и благодаря увеличению бюджетных расходов, то четвертый квартал разочаровал. Мы ожидаем по итогам года падения ВВП на 3,8% с сокращением реальных доходов населения примерно на 2%, причем с существенным ударом по сфере услуг", - рассказал он.

По мнению Тищенко, экономика России достаточно инерционна, благодаря чему она удержалась от сильного падения. Однако этот же фактор теперь станет мешать быстрому восстановлению. В том случае, если события пойдут по базовому сценарию, в наступившем году можно будет ожидать рост порядка 3,2% ВВП, однако с достаточно сложным первым полугодием.

Эксперт подчеркнул, что такой прирост все равно окажется недостаточным, чтобы вернуться к докарантинным показателям. По словам Тищенко, выйти на уровень 2019 года Россия сможет в начале 2022 года, а при благоприятном стечении обстоятельств - в конце текущего, передает РИА Новости.

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