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Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для выяснения источника пандемии

09:16
  • четверг
  • 14 января 2021

Их сразу отправили на 14-дневный карантин

Эксперты Всемирной организации здравоохранения в четверг прибыли в Ухань - они займутся поисками следов происхождения коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая и данные сайта Flightradar24.

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Согласно действующим в КНР правилам, представителям ВОЗ сначала предстоит пройти 14-дневный карантин. Все это время они будут по видеосвязи вести консультации с китайскими коллегам. В состав делегации входят специалисты множества стран - в частности, России, США, Австралии, Германии, Японии и Вьетнама.

На состоявшемся 5 января в Женеве брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в организации разочарованы затягиванием со стороны Китая вопроса выдачи разрешения на прибытие международной научной группы. В КНР задержку объяснили "спецификой официальных процедур". Прежде в ВОЗ неоднократно подчеркивали, что именно в Ухане необходимо начинать поиски источника первого заражения COVID-19.

Первая вспышка коронавирусной инфекции произошла в Центральном Китае в конце 2019 года. 11 марта 2020-го ВОЗ признала, что в мире началась пандемия. По данным организации, всего заразились более 91,6 миллиона человек, свыше 1,9 миллиона скончались.

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