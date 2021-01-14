Московские школьники возвращаются к очному обучению с 18 января

Решение было непростым

Учащиеся московских школ вернутся к очному обучению с 18 января. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Транспортные карты школьников с понедельника будут разблокированы и они снова смогут пользоваться правом льготного проезда. Сергей Собянин отметил, что решение о снятии ограничений для старшеклассников было очень непростым.

"Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности", - написал он.

Собянин подчеркнул, что в случае выявления даже одного случая инфекции, весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.

В целом ситуацию в столице с коронавирусом мэр назвал "неопределенной". Новогодние каникулы остановили рост заболеваемости, кроме того, набирает темп вакцинация. Тем не менее, уровень госпитализаций пока остается на высоком уровне. В больницах находится свыше 13 тысяч человек – столько же было накануне праздников, добавил Собянин.

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