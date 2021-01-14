В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ

Ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил на неделю ограничения, действующие в связи с распространением COVID-19, и которые должны были истечь 15 января.

"Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах", - говорится в сообщении мэра в его личном блоге.

Собянин объяснил, что ограничения продлеваются на неделю, так как ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, и это позволит принять решения на более длительный срок.

"Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений", - пообещал мэр.

Собянин призвал москвичей не откладывать решение о прохождении вакцинации препаратом "Спутник V". По его словам, чем быстрее горожане сформируют коллективную защиту от вируса, тем быстрее вернутся к обычной жизни.

Ранее Собянин объявил, что учащиеся с 1 по 11 класс вернутся за парты с 18 января.

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