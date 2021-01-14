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Ученые предупредили, что этот год будет короче 2020-го

09:36
  • четверг
  • 14 января 2021

Вращение Земли ускорилось

Согласно предварительным прогнозам, 2021 год окажется короче 2020-го - это связано с ускорением вращения Земли, передает РИА "Новости" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений.

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Там отметили, что прогноз оправдается при одном условии - если нынешние показатели ускорения вращения Земли сохранятся. Прежде в СМИ фигурировали данные о том, что в 2020 году было зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений. 2021-й, похоже, побьет этот рекорд.

Ранее ученые заверили, что астероид WU5, который приблизится к Земле в середине января и пролетит на расстоянии примерно в 8 миллионов километров от планеты, не представляет опасности. "Это в 21 раз дальше, чем среднее расстояние от Земли до Луны. Судя по параметрам орбиты, астероид не несет угрозы в ближайшем будущем", – рассказали в Уральском федеральном университете.

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