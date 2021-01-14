В США обнаружили две новые мутации коронавируса

Болезнь становится заразнее

Американские исследователи из университета Огайо нашли два новых штамма коронавирусной инфекции, один из которых похож на так называемый британский коронавирус, а второй делает болезнь более заразной.

Ученые заявили, что первая мутация хоть и похожа на "британский" штамм, но, вероятно, возникла уже на территории Соединенных Штатов. Другая же приобрела сразу три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в COVID-19.

Отмечается, что первый штамм выявили у пациента из Огайо, пока не известно, насколько широко он распространился. Второй получил распространение в городе Колумбус в конце прошлого года.

Исследователи подчеркнули, что на сегодняшний день у них нет оснований полагать, что новые мутации повлияют на эффективность вакцин, передает РИА Новости.

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