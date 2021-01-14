Столица набрала больше 87 баллов

Москва сохранила лидерство в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг по итогам 2020 года. Столица набрала 87,81 балла и заняла первое место среди российских регионов.

Следом идет Подмосковье с 85,37 баллами, тройку лидеров замыкает Тульская область (85,32 балла).

"Москвичи уже привыкли получать многие услуги именно онлайн. Это удобно и быстро. Развитие цифровой среды - требование времени и важный показатель городского комфорта. Мы постоянно совершенствуем московскую экосистему, дополняем ее новыми возможностями и функциями", - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что осенью был запущен городской благотворительный сервис, а в конце года - сервис для поиска пропавших домашних животных.

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