Рособрнадзор отверг возможность отмены ОГЭ

СМИ писали, что соответствующий законопроект весной внесут в Госдуму

Пресс-служба Рособрнадзора прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что Государственная дума работает над законопроектом об отмене основного государственного экзамена.

"Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися, - сказано в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

По поводу законопроекта там добавили, что пока не ознакомлены с ним. Рособрнадзор пообещал подготовить и сформулировать свою позицию по этому вопросу и направить ее "в соответствии с установленными процедурами".

"Мы не видим необходимости в отмене ОГЭ и полагаем, что при отмене экзаменов показатели результатов обучения могут быть снижены", - подчеркнули в Рособрнадзоре.

Как писали "Известия", законопроект предусматривает следующее: на первом этапе оставить ОГЭ обязательным для тех, кто планирует уйти из школы после девятого класса, а в перспективе полностью отменить не только основной, но и единый государственный экзамены. Внести документ на рассмотрение Госдумы планируют в марте или апреле 2021 года.

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