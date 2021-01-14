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Рособрнадзор отверг возможность отмены ОГЭ

09:58
  • четверг
  • 14 января 2021

СМИ писали, что соответствующий законопроект весной внесут в Госдуму

Пресс-служба Рособрнадзора прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что Государственная дума работает над законопроектом об отмене основного государственного экзамена.

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"Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися, - сказано в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

По поводу законопроекта там добавили, что пока не ознакомлены с ним. Рособрнадзор пообещал подготовить и сформулировать свою позицию по этому вопросу и направить ее "в соответствии с установленными процедурами".

"Мы не видим необходимости в отмене ОГЭ и полагаем, что при отмене экзаменов показатели результатов обучения могут быть снижены", - подчеркнули в Рособрнадзоре.

Как писали "Известия", законопроект предусматривает следующее: на первом этапе оставить ОГЭ обязательным для тех, кто планирует уйти из школы после девятого класса, а в перспективе полностью отменить не только основной, но и единый государственный экзамены. Внести документ на рассмотрение Госдумы планируют в марте или апреле 2021 года.

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