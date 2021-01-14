Названы признаки, указывающие на бессимптомно перенесенный COVID-19

Заболевание не проходит бесследно

Понять, что человек бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией, можно по специфическим принципам, заявил врач Дэн Банстон. Он отметил, что даже если болезнь не проявила себя, она все равно может сказаться на организме.

Банстон рассказал, что после бессимптомного коронавируса человек в течение трех месяцев может ощущать слабость и быструю утомляемость.

"Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах", - подчеркнул врач.

Он посоветовал при наличии подобных симптомов сдать тест на антитела, чтобы убедиться, действительно ли был перенесен COVID-19. При этом не стоит забывать о других болезнях, которые также могут вызвать недомогание, передает Express.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"