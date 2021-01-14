Россия снизила импорт товаров из дальнего зарубежья

На 5,6% за год

Согласно статистике Федеральной таможенной службы, которую приводит ТАСС, импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья сократился на 5,6% в 2020 году, если сравнивать с показателем за 2019-й. Он составил 205,147 миллиарда долларов.

Импорт текстильных изделий и обуви в декабре прошлого года вырос на 14,6%, ввоз химической продукции возрос на 12,8%, вместе с тем импорт мыла и синтетических моющих средств сократился на 6,1%, поставки растительного масла - на 12,4%, сахара - на 10,8%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 3,2%. Ввоз летательных аппаратов упал на 22,8%, судов и плавучих средств - на 16,5%, электрооборудования - на 4,5%.

Ранее эксперты сделали прогноз по российской экономике на 2021 год. Ожидается восстановление - в наступившем году можно будет ожидать рост порядка 3,2% ВВП, однако с достаточно сложным первым полугодием. Правда, полностью к докарантинным показателям выйти быстро не получится.

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