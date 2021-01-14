ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия снизила импорт товаров из дальнего зарубежья

10:25
  • четверг
  • 14 января 2021

На 5,6% за год

Согласно статистике Федеральной таможенной службы, которую приводит ТАСС, импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья сократился на 5,6% в 2020 году, если сравнивать с показателем за 2019-й. Он составил 205,147 миллиарда долларов.

Экономика России оказалась одной из самых перспективных в мире
Минфин определил основную задачу страны на 2021 год

Импорт текстильных изделий и обуви в декабре прошлого года вырос на 14,6%, ввоз химической продукции возрос на 12,8%, вместе с тем импорт мыла и синтетических моющих средств сократился на 6,1%, поставки растительного масла - на 12,4%, сахара - на 10,8%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 3,2%. Ввоз летательных аппаратов упал на 22,8%, судов и плавучих средств - на 16,5%, электрооборудования - на 4,5%.

Ранее эксперты сделали прогноз по российской экономике на 2021 год. Ожидается восстановление - в наступившем году можно будет ожидать рост порядка 3,2% ВВП, однако с достаточно сложным первым полугодием. Правда, полностью к докарантинным показателям выйти быстро не получится.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Супермаркет
Супермаркет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.