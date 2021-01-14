Москву расчищают от снега

На город обрушились снегопад и морозы

Мощные снегопады и аномальные морозы в европейской части России. Вдоль федеральных трасс МЧС разворачивает пункты обогрева. Коммунальные службы расчищают сугробы в Туле, Белгороде, Воронеже. Пятая часть месячной нормы осадков за эту ночь выпала в Москве. На улицы столицы вывели десятки тысяч единиц уборочной техники.

Минус 15 и снега по колено: в Москве - настоящая зима. Кто идет на работу очень рано, смог даже увидеть заснеженной Никольскую улицу. Но для удобства пешеходов снег на тротуарах пролежит недолго. Да и такими белыми дороги были только ночью.

​Столичные коммунальщики сегодня не спали. И расслабиться смогут только ближе к вечеру.

​"Выпало уже 9 сантиметров. В отдельных местах и до 10 сантиметров. Была выведена техника, достаточное большое количество, около 10 тысяч единиц. Приняты меры по ручной зачистке. Учитывая то, что заряд снега будет накрывать Москву примерно до 15-16 часов - в 14 часов будет очередная обработка проведена по улично-дорожной сети", - сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

​А дальше Москву ждет усиление морозов. К выходным обещают до -25. Заметает и Подмосковье. Ночью на трассах видимость была практически нулевой. А в Тульской области автомобилисты стали заложниками снежной стихии.

— Не, сегодня, я похоже, до поселка не доеду. Тут еще получается, метров 150 пахать и пахать. Наверно, будем ждать тяжелую технику.

В Белгородской области обилие снега в некоторых разбудило творческий подход к уборке. Ведь просто раскапывать дорожки - скучно.

— Я так устал от современных методов уборки снега. Эта архивация снега занимает столько времени! Еще столько убирать! Архивировал, архивировал, складывал в отдельные архивы. Очень много времени - убирайте по-старинке.

На Урал пришли аномальные морозы. МЧС просит всех без необходимости не выходить из дома. Во многих городах сегодня даже отменили занятия в школах.

— Когда минус 37 - за минуту промерзаешь насквозь. Давайте признаемся, что опять глобальное потепление как-то не задалось.

​ЧП - в Ленинградской области. Пассажирский паром "Аркадий Филатов" попал в ледяной плен - он оказался зажат льдом в 200 метрах от берега. На борту были 15 пассажиров и три члена экипажа. Все закончилось хорошо. На помощь пришел буксир​.

Екатерина Гоголева, Илья Титов, "ТВ Центр".​

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