Очное обучение в школах Москвы возобновляется, прочие ограничения продлены до 21 января

По решению Сергея Собянина учащиеся с 1 по 11 классы вернутся за парты с 18 января

В Москве сегодня открылись еще тридцать пунктов, где можно привиться от коронавируса. В общей сложности их уже сто. Уже с понедельника по поручению Владимира Путина массовая вакцинация стартует по всей стране. Между тем, с 18 января в столице все школьники возвращаются в классы. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

Столичным школьникам пора собирать портфели. С понедельника учащиеся с 1 по 11 классы вернутся за парты по решению мэра. О нем сегодня рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

"Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В случае выявления даже одного случая инфекции – как и в первом полугодии – весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение", - говорится в сообщении на личном сайте Сергея Собянина.

Транспортные карты учащимся разблокируют, они снова смогут пользоваться правом льготного проезда. А вот столичные вузы, колледжи и спортшколы еще неделю – до 21 января – на дистанционке. Как сообщил мэр, пока эпидобстановка в столице неопределенная. Вроде, праздники дали возможность поставить на паузу рост заболеваемости – передвижений по городу было меньше, люди старались больше находиться дома, с семьей. Но ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах, как и до праздников, свыше 13 тысяч человек. Сейчас важно выждать время. По мнению эпидемиологов, ближайшие дни прояснят ситуацию. И тогда можно будет принимать решения на более длительный срок. А пока нужно продолжать носить маски, перчатки.

Еще лучше - поставить прививку от вируса. Тем более, в Москве ее уже может сделать почти каждый. Количество пунктов вакцинации растет. Сегодня открываются 30 дополнительных. В общей массе их станет 100. А со следующей недели, по распоряжению президента, массовая вакцинация начнется по всей стране.

Впрочем, в некоторых регионах записаться на прививку уже могут не только медики, военные и учителя, но и все желающие. В Нижнем Тагиле в прививочные пункты приходят семьями, чтобы защитить и себя и своих близких. Ведь пожилые родственники очень соскучились по своим детям и внукам.

Примером для многих стали медики и военные, которые уже получают по второму компоненту вакцины. Главный врач Заинской ЦРБ Айдар Фатыхов говорит, что после введения первой дозы чувствовал себя хорошо и теперь советует поставить прививку своим сотрудникам. "Прошел 21 день. Повторная доза. И я прекрасно понимаю, что это необходимо сделать. Что это единственная 100% защита от инфекционного агента", - сказал он.

Не расслабляются и медики, которые работают в ковид-центрах. Там, где еще остались резервы, разворачивают дополнительные койки в стационарах.

В Ростовской области при местной больнице скорой помощи открыли модульный корпус инфекционного отделения для больных ковид. Сюда будут госпитализировать в первую очередь пожилых людей и пациентов в состоянии средней степени тяжести.

А это кадры работы военных специалистов медицинских отрядов минобороны в Крыму. На сегодняшний день уже более 500 человек получили помощь военных медиков. Здесь помогает врачам и сама природа – морской воздух, как еще одно оружие против вируса.

Елена Макарова, Александр Ковалев. "ТВ Центр".

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