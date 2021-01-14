В России выявили еще 24763 заболевших коронавирусом

Выздоровели 27956 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 24763 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3495816.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 5893. В Санкт-Петербурге за сутки заболел 3041 человек, в Подмосковье - 1263.

Выздоровели за сутки 27956 человек. Скончались – 570 заболевших. За весь период в России от коронавируса скончались 63940 человек. Общее число выздоровевших достигло 2882044.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 95 миллионов тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 611704 человека.

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