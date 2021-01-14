"Трамп, до свидания": американцы разрывают все связи с действующим президентом

Бизнес-империя Дональда Трампа может потерять сотни миллионов долларов

Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, которого дважды подвергли процедуре импичмента. Новую попытку отстранить республиканца от должности накануне предприняла Палата представителей Конгресса. Действующего президента США обвинили в подстрекательстве к мятежу. Несмотря на блокировки практически всех соцсетей, Трампу всё же удалось опубликовать видеообращение.

С ударом молотка спикера Палаты представителей Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, кто подвергся импичменту дважды. В принятой резолюции всего одно обвинение - подстрекательство к мятежу. Именно так конгрессмены-демократы оценили выступление Трампа 6 января, после которого его сторонники пошли на штурм Капитолия. При голосовании с этим согласились и 10 республиканцев. Впрочем, на общий итог это не повлияло. Нэнси Пелоси свою победу постаралась обставить максимально торжественно.

"С грустью, с разбитым сердцем, понимая, что это означает для нашей страны, когда президент подстрекает к мятежу, я подписываю резолюцию об импичменте", - заявила она.

Дональд Трамп, который раньше мгновенно разразился бы гневными твитами, теперь отреагировал не сразу. В интернете президенту фактически перекрыли кислород. Выход в администрации нашли, опубликовав видеообращение к нации в Twitter Белого дома.

"Дорогие американцы, как я уже говорил, нападение на Капитолий нанесло удар в самое сердце нашей республики. Это вызвало гнев и ужас миллионов американцев по всему миру. Я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы видели на прошлой неделе. Насилию и вандализму нет места в нашем обществе. Чтобы сделать Америку снова великой, нужно было защищать власть государства, закона, поддерживать правоохранительные органы и отстаивать священные традиции и ценности нашей страны", - уверен Трамп.

Примечательно - ни слова об импичменте. Зато добрую половину своего выступления Трамп посвятил беспрецедентной атаке на свободу слова. Ведь по воле владельцев соцсетей он потерял десятки миллионов подписчиков. Также ничего не сказал Трамп и о новости, которая за несколько часов до этого пришла из Нью-Йорка. Власти города решили разорвать все коммерческие проекты с компанией президента.

"Нью-Йорк решил, что вправе расторгнуть все контракты с компаниями Трампа. Согласно формулировке договора, мы можем сделать это, если было совершено преступное деяние. Итак, до свидания, Trump Organization. Мы больше не ведем с вами дела. Кстати, многие другие люди также больше не ведут с вами никаких дел", - заявил мэр города Билл Де Блазио.

И это удар, пожалуй, посильнее потери возможности самовыражаться в интернете. Нью-Йорк - крупнейший город США, где у Трампа торговые предприятия, отели, катки, аттракционы, поля для гольфа, наконец - знаменитая "Трамп-тауэр". Билл де Блазио заявил о пункте "преступные деяния", который фигурирует в контрактах. Только вряд ли речь там идет о "подстрекательстве к мятежу", за что президенту и объявили импичмент. Так что вскоре Трампу будет чем заняться - в судах Нью-Йорка. Ведь потери его империи могут составить сотни миллионов долларов.

Через неделю в Америке будет новый президент. Но приготовления к событию, которое всегда считалось в США одним из самых торжественных, сегодня больше напоминает подготовку к боевым действиям. Капитолий - в кольце заграждения и бойцов нацгвардии. Правоохранители с оружием и в залах Конгресса. Сначала слушают экскурсию, а потом спят - прямо на полу. Такого полевого выхода в их жизни явно еще не было. Теперь главное, чтобы этим все и ограничилось. Но поручиться, что 20 января в Вашингтоне не произойдут новые столкновения, сегодня вряд ли кто сможет.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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