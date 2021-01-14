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Кортеж короля Бельгии забросали камнями

11:45
  • четверг
  • 14 января 2021

В Брюсселе митинг против полицейского произвола перерос в массовые беспорядки

Погромы на улицах, разбитые автомобили и десятки задержанных. В Брюсселе митинг против полицейского произвола перерос в массовые беспорядки.

Причиной стала гибель 23-летнего мигранта из Гвинеи, который скончался от сердечного приступа в полицейском участке в Брюсселе 9 января. В знак протеста сотни манифестантов заблокировали улицы города, выкрикивали оскорбления в адрес стражей порядка, забрасывали их дымовыми шашками. Особо агрессивные участники беспорядков били окна полицейских машин, поджигали двери магазинов.

В округе Брюссель-Норд неизвестные кинули в окно комиссариата бутылку с зажигательной смесью. В непростой ситуации оказался король Бельгии Филипп. Кортеж монарха попал в зону беспорядков. Митингующие начали забрасывать автомобили камнями. Король не пострадал. Порядок удалось восстановить только после прибытия дополнительных сил спецназа, передает "ТВ Центр".

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Беспорядки в Брюсселе
Беспорядки в Брюсселе
Беспорядки в Брюсселе
Беспорядки в Брюсселе
Беспорядки в Брюсселе
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