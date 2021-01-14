"Золотая лошадка": эксперты объяснили привлекательность биткоина для инвесторов

По прогнозам, к концу года криптовалюта может стоить уже 50 или даже 100 тысяч долларов за единицу

Миллиардеры - владельцы криптовалюты - не могут получить доступ к своим электронным кошелькам. Пытаясь защитить сбережения, они придумывают сложные пароли, которые не всегда в состоянии запомнить. Помощи искать не у кого. Из-за пандемии рынок цифровых денег значительно вырос, как и проблемы, связанные с ним.​

О последствиях коронавируса сегодня рассуждают, кажется, все. Финансисты, например, связывают с пандемией, а точнее с теми мерами поддержки экономики, которые оказывают правительства, рекордный рост стоимости криптовалют. Врачи же одним из осложнений заболевания называют ухудшение памяти. Парадоксальным образом оба эти фактора лишили сна и аппетита американского программиста Стефана Томаса. Дело в том, что он забыл пароль от флешки, где электронные деньги лежат. На минуточку - там почти четверть миллиарда долларов по нынешнему курсу. Его историю публикует The New York Times: "У Стефана Томаса, программиста немецкого происхождения, живущего в Сан-Франциско, осталось всего две попытки угадать пароль, который дает доступ к состоянию в примерно 220 миллионов долларов. Этот пароль позволил бы ему разблокировать небольшой жесткий диск, известный как IronKey, содержащий закрытые ключи к цифровому кошельку".

Биткоинами программист заинтересовался еще в начале 2010-х. Опубликовал ролик, в котором объяснил концепцию криптовалюты. Один из зрителей отблагодарил Томаса, подарив ему 7002 биткоина. Тогда же курс впервые пересек отметку в доллар, и программист решил защитить свои деньги. Загрузил ключи к кошельку на диск, комбинацию записал на листке бумаги, но листок позже потерял. Беда в том, что взлому кошелек не подлежит. Перебирать пароли бесконечно тоже нельзя: восемь попыток уже использованы, еще 2 неудачи, и деньги пропадут навсегда. И все потому, что система неподконтрольна ни государствам, ни крупным компаниям.

"Фундаментальная привлекательность биткоина для многих инвесторов как раз и заключается в том, что он находится вне контроля различных организаций, и это позволяет людям самим заботиться о своих деньгах и зарабатывать без уплаты процентов. Тут есть и плюсы, и минусы. Люди иногда теряют свои пароли, а с ними и доступ к целым состояниям. Есть и вовсе вопиющие истории, когда преступники жестоко пытают владельцев криптовалюты, пытаясь заполучить секретные комбинации. Это большая проблема", - сказал основатель криптовалютного стартапа OCUIS Этан Лу.

Американская газета пишет, что из-за утраты сгорели биткоины уже примерно на 140 миллиардов долларов. Полтора годовых бюджета Нью-Йорка. И цифра эта наверняка будет расти, как, собственно, и стоимость криптовалют. Доллар из-за инфляции сегодня уже не так хорош для инвестирования. С серьезными проблемами столкнулось и золото: это физический актив, который сложно добывать в условиях локдауна. Поэтому будущее, уверены эксперты, за биткоином. По прогнозам, к концу этого года он может стоить уже 50 или даже 100 тысяч долларов за единицу.

"Не думаю, что кто-то точно знает, как далеко может зайти биткоин. И, конечно, сейчас многие захотят оседлать эту золотую лошадку. Мы уже это наблюдаем. Некоторые банки и финансовые учреждения, которые раньше называли криптовалюты не иначе как мошенничеством, сейчас предлагают свои услуги сопровождения владельцам биткоинов", - заявил генеральный директор CELSIUS Алекс Машинский.

Золотую жилу, естественно, открывают для себя и государства. Национальную криптовалюту уже внедряет Китай. Активно на высшем уровне это обсуждают также в США и Великобритании. Рано или поздно правительства захотят взять под контроль всю систему, уверены аналитики. Это ведь выгодно. И, вполне вероятно, публикация в NYT о горе-миллионерах с плохой памятью - это пробный шар, первая попытка убедить общество в необходимости такого контроля.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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