Опубликовано видео полицейской погони в Биробиджане

Возбуждено уголовное дело

В Биробиджане двое полицейских пострадали при задержании пьяного водителем. Возбуждено уголовное дело. Как оказалось, для нарушителя оно далеко не первое. В ближайшее время ему вновь изберут меру пресечения.

Головокружительный дрифт на скользкой дороге и полицейская погоня со стрельбой. Кадры, достойные голливудского боевика, на тихих улочках Биробиджана. Внимание патрульных привлекла иномарка, петляющая по трассе. Машину попытались остановить. Требование сотрудников ГИБДД водитель проигнорировал. Вместо этого дал по газам.

Автохулиган пытается сбросить инспектора с капота. Предупредительные выстрелы в воздух лихача не останавливают.

Автомобилист, видимо, поклонник фильмов "Форсаж", упорно пытается уйти от патрульных. На помощь приходят ещё два экипажа. Погоня длится около часа. За это время гонщик-любитель успевает исколесить несколько улиц и шоссе. Под конец решает бросить машину и уйти пешком. В этот момент его и задерживают.

"Задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 318 УК "Применение насилия в отношении представителя власти". В момент совершения преступления подогреваемый находился в состоянии опьянения", - сказал старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Илья Гудков.

В результате опасных уличных гонок двое полицейских получили травмы. Задержанный оказался неоднократно судим за тяжкие преступления. Вышел на свободу два года назад. Водительского удостоверения у него не было: прав лишили ещё в декабре за вождение в пьяном виде. В отношении нарушителя заведено уголовное дело. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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