Депутат МГД Головченко: Сервисами портала для бизнеса i.moscow за год воспользовались более 2 млн раз

Портал i.moscow – хороший инструмент взаимодействия предпринимателей с городом

За 2020 год предприниматели из столицы и регионов более двух миллионов раз воспользовались сервисами московского портала для бизнеса i.moscow, что помогло им сориентироваться на рынке и найти подходящие для сценарии развития, заявил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

По словам депутата, основная часть пользователей сервиса – игроки малого и среднего бизнеса, которые сильнее всего нуждается в поддержке со стороны города. Он подчеркнул, что портал помогает предпринимателям продвигать продукты и технологии, решать организационные вопросы и получать поддержку от властей.

"Мы видим, что в течение последнего года они более 2 млн раз воспользовались сервисами портала – это указывает на то, что услуги действительно востребованы. Портал – это хороший инструмент для взаимодействия предпринимателей с городом, и это взаимодействие должно быть качественным и удобным. Особенно это важно сейчас, когда малый бизнес понес потери из-за проблем, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции", - отметил Головченко.

Парламентарий напомнил, что Московский инновационный кластер был создан два года назад, чтобы помогать инноваторам создавать технологичные продукты или услуги и искать партнеров для реализации проектов. В результате проекту удалось объединить стартапы, промышленные предприятия и технологические компании города с институтами развития, а также научными и образовательными организациями, что позволило разным игрокам бизнеса легче находить друг друга. Также предпринимателям стало проще решать актуальные проблемы: например, искать помещения или площадки для аренды, привлекать деловых партнеров и инвесторов.

Головченко добавил, что по данным на начало января 2021 года, сейчас на портале зарегистрировано почти 20 тыс. организаций из Москвы и еще из 78 регионов РФ.

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