Убивший педофила уфимец получил восемь лет колонии

Присяжные признали его виновным

Суд вынес приговор по делу 34-летнего жителя Уфы Владимира Санкина, до смерти избившего педофила. Присяжные признали его виновным в убийстве. Санкин приговорен к восьми годам колонии строгого режима, передает "Интерфакс".

Сам осужденный в суде объяснил, что вступился за детей. Прокурор данную версию отверг.

Как сказано в материалах дела, в январе 2020 года двое подростков пришли к Санкину и пожаловались на якобы пристававшего к ним местного жителя. Подсудимый его избил и забрал у потерпевшего деньги. Тот скончался от полученных травм по дороге в больницу.

Позднее следователи выяснили, что убитый действительно был педофилом-рецидивистом. На него завели уголовное дело, которое почти сразу было прекращено в связи со смертью подозреваемого.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"