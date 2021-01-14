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Убивший педофила уфимец получил восемь лет колонии

10:49
  • четверг
  • 14 января 2021

Присяжные признали его виновным

Суд вынес приговор по делу 34-летнего жителя Уфы Владимира Санкина, до смерти избившего педофила. Присяжные признали его виновным в убийстве. Санкин приговорен к восьми годам колонии строгого режима, передает "Интерфакс".

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Сам осужденный в суде объяснил, что вступился за детей. Прокурор данную версию отверг.

Как сказано в материалах дела, в январе 2020 года двое подростков пришли к Санкину и пожаловались на якобы пристававшего к ним местного жителя. Подсудимый его избил и забрал у потерпевшего деньги. Тот скончался от полученных травм по дороге в больницу.

Позднее следователи выяснили, что убитый действительно был педофилом-рецидивистом. На него завели уголовное дело, которое почти сразу было прекращено в связи со смертью подозреваемого.

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