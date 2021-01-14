Власти Италии продлили режим ЧС из-за COVID-19 до конца апреля

Ситуация в стране ухудшается

В Италии решили продлить до конца апреля режим ЧС, действующий в связи с коронавирусом. Изначально его планировали отменить 31 января. По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца, власти обязаны принять новые меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

В настоящее время Италия разделена на три зоны в зависимости от эпидемиологической обстановки – красную, желтую и зеленую. Сейчас власти хотят ввести еще и белую зону. Там жители должны соблюдать только базовые ограничения, например, носить маску. Сперанцы отметил, что в ближайшее время "белые" регионы вряд ли появятся, но власти "не теряют надежду".

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Италии может быть введен запрет на передвижение людей между регионами не только в красной, но и в желтой зоне.

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