ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Италии продлили режим ЧС из-за COVID-19 до конца апреля

10:47
  • четверг
  • 14 января 2021

Ситуация в стране ухудшается

В Италии решили продлить до конца апреля режим ЧС, действующий в связи с коронавирусом. Изначально его планировали отменить 31 января. По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца, власти обязаны принять новые меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

В настоящее время Италия разделена на три зоны в зависимости от эпидемиологической обстановки – красную, желтую и зеленую. Сейчас власти хотят ввести еще и белую зону. Там жители должны соблюдать только базовые ограничения, например, носить маску. Сперанцы отметил, что в ближайшее время "белые" регионы вряд ли появятся, но власти "не теряют надежду".

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Италии может быть введен запрет на передвижение людей между регионами не только в красной, но и в желтой зоне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Коронавирус в Италии
Коронавирус в Италии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.