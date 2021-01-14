Российские частные клиники не смогут использовать вакцину Pfizer

Применение препарата противоречит законодательству

Российским частным клиникам запрещено использовать для вакцинации от коронавируса препарат компании Pfizer, заявили в Росздравнадзоре. Отмечается, что это правило распространяется и на медкластер "Сколково".

В ведомстве объяснили, что иностранная вакцина еще не зарегистрирована на территории России, а потому, в соответствии с существующим законодательством, ее нельзя использовать, передает РЕН ТВ.

"Ввоз на территорию Российской Федерации и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера", - отметили в Росздравнадзоре.

Ранее в Pfizer заявили об отказе продавать вакцину от COVID-19 российским компаниям и частным лицам.

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