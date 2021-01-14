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В России могут признать незаконными смарт-часы с функцией скрытой съемки

11:02
  • четверг
  • 14 января 2021

Об этом сообщил глава Федеральной таможенной службы страны

Как сказано в письме руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина на запрос депутата Государственной думы Антона Горелкина, смарт-часы в России могут признать специальными техническими средствами, ввоз которых на территорию страны ограничен. Это может относиться к тем устройствам, которые позволяют вести скрытую фото- и видеосъемку. Об этом пишет ТАСС.

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В ФТС напомнили, что гаджет не считается "шпионским", если в паспорте изделия функции фото- и видеосъемки прописаны как стандартные, а объектив встроенной камеры не скрыт. Вместе с тем Горелкин в своем запросе отмечал, что один и тот же производитель может выпускать как легальные, так и нелегальные смарт-часы.

СМИ же ранее писали, что компания Apple намерена сделать камеру в своей следующей серии умных часов.

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