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Главком армии Украины призвал наказать Россию "за все преступления"

11:21
  • четверг
  • 14 января 2021

При этом Руслан Хомчак отметил, что налаживать отношения с Москвой все же надо

Руслан Хомчак, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, заявил, что Россия должна ответить "за все преступления", пишет Lenta.ru со ссылкой на Obozrevatel.

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По словам Хомчака, против Украины воюет "кремлевская власть", пытающаяся разжечь ненависть между народами. После войны Киеву придется выстраивать отношения с Москвой, продолжил главнокомандующий, но прежде Россия должна понести наказание "за все преступления в отношении гражданского населения и военнослужащих Украины".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны Киева не наблюдается желания нормализовать отношения с Москвой. Кремлевский спикер добавил, что Владимир Путин неоднократно демонстрировал готовность договариваться со всеми соседями, в том числе с Украиной.

Прежде украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что намерен позвонить Владимиру Путину в случае дальнейшей задержки встречи в "нормандском формате", так как это поможет "быстрее остановить войну". 

Россия неоднократно подчеркивала, что возвращение Крыма в ее состав случилось по итогам прозрачного референдума и волеизъявления народа, так что вопрос принадлежности полуострова навсегда закрыт. Что касается конфликта на Востоке Украины, российские официальные лица не раз заявляли, что это внутреннее дело Киева, стороной конфликта Россия не является.

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