Горожане рассказали, почему сделали прививку от COVID-19

Массовая вакцинация поможет остановить распространение коронавируса

В Москве активно развивается программа вакцинации горожан от коронавируса. В столице регулярно открываются новые прививочные пункты, а всё больше горожан могут бесплатно получить вакцину от COVID-19. Некоторые москвичи рассказали, почему решили сделать прививку.

"У меня среди знакомых оказалось много людей, которые переболели ковидом в достаточно тяжелой форме, были даже те, кто умер. Не хотелось бы повторять их судьбу, и потому я решил привиться. Антитела образовались – я уже посмотрел по результатам анализов, надеюсь, что вакцинирование позволит мне больше общаться с людьми, чувствовать себя более свободным"., - заявил вице-президент Российской ассоциации политконсультантов Петр Быстров.

По словам руководителя центра госуслуг Бутырского района Светланы Чикиновой, она решила сделать прививку сразу же, как только узнала об этой возможности. "Я ежедневно контактирую с большим количеством людей и, естественно, понимаю, что важно беречь и свое здоровье, и здоровье окружающих. Потому как только узнала, что сотрудники центров могут в приоритетном порядке пройти вакцинацию, сразу зарегистрировалась на эту процедуру. Многие наши сотрудники прививаются, и я думаю, сделать прививку стоит, чтобы нам побыстрее всем вместе побороть этот недуг", - объяснила она.

"В этом году решил привиться против ковида, поскольку в стране эпидемия, заболевание распространяется быстро, а я работаю с детьми. Детей много, я с ними постоянно общаюсь, потому решил привиться, чтобы защитить и себя, и их, и наших близких. Прививку я делал в поликлинике, все четко и быстро – прошел небольшое обследование у врача-терапевта, вакцинировался, это заняло очень немного времени", - рассказал педагог дополнительного образования школы № 1524 Николай Фролов.

Все трое опрошенных признались, что почти не испытывали после вакцинации неприятных ощущений. "После введения первого компонента была легкая головная боль, после второго – вообще никаких негативных последствий, все было прекрасно", - поделилась Светлана Чикинова. Николай Фролов признался, что в его случае не было никакого недомогания. "После первой прививки была некоторая повышенная усталость пару дней, после второй – тоже, но уже менее заметная, других каких-то реакций я не заметил, хотя у знакомых были случаи повышения температуры", - добавил Петр Быстров.

Организацию вакцинации в столице оценили и врачи. По мнению заведующей научно-клиническим отделом Московского городского центра СПИД, заместителя главного инфекциониста Департамента здравоохранения Москвы Елены Цыгановой, властям города удалось максимально удобно организовать весь процесс.

"Это доступно: можно быстро и легко записаться, прийти в нужный день, не пересекаясь с большим потоком людей, получить сертификат, записаться на вторую прививку. Те, кто планирует прививаться, получают напоминания, и забыть о том, что у вас запланирована вакцинация, невозможно. Достаточно много прививочных пунктов, которые работают в удобное время. Так что в Москве очень хорошо организовали вакцинацию", - считает она.

На сегодняшний день в Москве работают 70 пунктов вакцинации, но в ближайшее время их количество планируют увеличить до 100. Сейчас в первоочередном порядке на прививку могут рассчитывать люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями и сотрудники тех отраслей, в которых необходимо контактировать с большим количеством людей. Чтобы сделать прививку, нужен паспорт и полис обязательного медицинского страхования (причем неважно, выдан он в Москве или в другом регионе, прикреплены ли вы к медицинской организации Москвы или нет). Потребуется также документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли, например, справка с работы, а студентам вузов и колледжей нужно предъявить студенческий билет. Людям старше 60 лет и горожанам с хроническими заболеваниями дополнительные справки не нужны. Напомним, в городских медучреждениях москвичей прививают бесплатно, используя вакцину от коронавируса, созданную учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Вакцина не содержит живого вируса, и она двухкомпонентная – то есть спустя 21 день после первого укола нужно будет прийти на повторную процедуру. Медики отмечают, что пациенты переносят вакцинацию без серьезных побочных эффектов, однако, как и после любой прививки, в первые сутки могут быть индивидуальные реакции.

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