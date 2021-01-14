Минфин закупит иностранную валюту впервые с марта 2020-го

ЦБ не ожидает значимого влияния на курс рубля

Министерство финансов России закупит иностранную валюту на 106,3 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. Проводить операции намерены в период с 15 января по 4 февраля 2021 года. Ежедневный объем покупки составит 7,1 миллиарда.

В Центробанке заметили, что эти планы не окажут значимого влияния на курс рубля.

Как уточняет газета "Известия", в последний раз Минфин закупал валюту в марте 2020 года. Тогда ведомство провело операций на 133,3 миллиарда рублей.

Закупка производится на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене на нефть. Направляются средства в Фонд национального благосостояния. В январе 2021 года объем дополнительных доходов от нефти должен, по расчетам финансистов, составить 73,5 миллиарда рублей.

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