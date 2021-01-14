ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минфин закупит иностранную валюту впервые с марта 2020-го

12:04
  • четверг
  • 14 января 2021

ЦБ не ожидает значимого влияния на курс рубля

Министерство финансов России закупит иностранную валюту на 106,3 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. Проводить операции намерены в период с 15 января по 4 февраля 2021 года. Ежедневный объем покупки составит 7,1 миллиарда.

Минфин определил основную задачу страны на 2021 год
Минфин подсчитал траты государства на вакцинацию россиян

В Центробанке заметили, что эти планы не окажут значимого влияния на курс рубля.

Как уточняет газета "Известия", в последний раз Минфин закупал валюту в марте 2020 года. Тогда ведомство провело операций на 133,3 миллиарда рублей.

Закупка производится на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене на нефть. Направляются средства в Фонд национального благосостояния. В январе 2021 года объем дополнительных доходов от нефти должен, по расчетам финансистов, составить 73,5 миллиарда рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Доллары и Евро
Доллары и Евро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.